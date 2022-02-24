Церемония прощания с Борисом Невзоровым началась на Троекуровском кладбище

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Церемония прощания с актером Борисом Невзоровым началась на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Гражданская панихида проходит в прощальном зале кладбища. Проводить артиста в последний путь пришли его коллеги и друзья.

Борис Невзоров скончался 18 февраля. Ему было 72 года. Причиной смерти стал коронавирус.

Невзоров служил в Московском новом драматическом театре, Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре имени Станиславского, а с 2005 года стал актером Малого театра.

Среди известных театральных работ Невзорова – роли Ляпкина-Тяпкина в "Ревизоре", Василия Шуйского в постановке "Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский". В кино артист сыграл в таких картинах, как "Россия молодая", "Маршал революции", "Найти и обезвредить", "Красные колокола", "Сталинград", "Дети солнца" и других.