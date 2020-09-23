Прощание с Михаилом Борисовым проходит в Москве. Прямой эфир

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В Театральном институте имени Щукина проходит церемония прощания с режиссером, ведущим лотереи "Русское лото" Михаилом Борисовым.

Михаил Борисов скончался 20 сентября в возрасте 71 года. Ведущему стало плохо во время съемок, его доставили в больницу с воспалением легких.

Михаил Борисов заведовал кафедрой режиссуры в театральном институте имени Щукина и занимал пост заведующего кафедрой эстрадного искусства Российского университета театрального искусства. Он работал режиссером-постановщиком в Театре Сатиры, театре имени Ермоловой и театре "Табакерка".