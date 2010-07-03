В США умер один из самых богатых людей планеты Дэвид Кох

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Фото: ТАСС/Paul Vernon/ AP
В США на 80-м году жизни скончался бизнесмен и инженер, миллиардер Дэвид Кох, сообщает NBC News.
"С болью в сердце я объявляю о кончине моего брата Дэвида", – сообщил журналистам старший брат миллиардера Чарльз Кох.
В 1992 году у Дэвида Коха был диагностирован рак предстательной железы.
Кох родился 3 мая 1940 года. Получил технологическое образование и вместе с братьями начал карьеру в фирме отца Koch Industries. Сейчас на предприятиях этого холдинга занято 60 000 сотрудников. Компания владеет 4000 милями трубопроводов и перерабатывающими мощностями, покрывающими пять процентов ежедневного спроса на топливо в США. Предприятия Koch Industries производят синтетические волокна Lycra и ковры Stainmaster, бумажные полотенца Brawny и туалетную бумагу AngelSoft.
Журнал Forbes оценивает состояние Коха в 42,4 миллиарда долларов и ставит его на 11-е место в рейтинге самых богатых людей мира.
С 1978 году Кох начал финансировать исследовательский Центр Mercatus при Университете Джорджа Мэйсона. Позднее также начал спонсировать Federalist Society (либертарианский "мозговой центр", изучающий судебную систему).
Его семья активно оказывает влияние на американскую политику, в частности выступая в поддержку консервативных ценностей и Республиканской партии. Сам Дэвид Кох в 1980 году баллотировался в вице-президенты от Либертарианской партии.
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