Скончался директор тульского КБП имени Шипунова Дмитрий Коноплев

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Скончался генеральный директор АО "НПО "Высокоточные комплексы" – управляющий директор Конструкторского бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова Дмитрий Коноплев. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

Соболезнования в связи с кончиной Коноплева выразил губернатор региона Алексей Дюмин.

"Дмитрий Владимирович <...> многое сделал для оборонной промышленности страны, для Тульской области, внес большой вклад в развитие оборонной отрасли", – сказал он.

Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник, 46-летний Коноплев скончался от острой сердечной недостаточности во время процедуры ксенотерапии, которая применяется для лечения неврологических заболеваний и проблем со сном.

По информации собеседника газеты, сеанс проходил в одном из московских ЖК, где располагался медицинский кабинет. Официальных комментариев о причинах и обстоятельствах смерти пока нет.