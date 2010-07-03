Умер Великий герцог Люксембурга

Во вторник, 23 апреля, великий герцог Люксембурга Анри объявил о смерти своего отца – великого герцога Жана. Он скончался в возрасте 98 лет, передает "Интерфакс".
"С большой печалью сообщаю вам о кончине моего любимого отца, Его Королевского Высочества, Великого герцога Жана, который покинул нас в мире, окруженный любовью своей семьи", – говорится в коммюнике Великого герцога Анри.
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель выразил свои соболезнования и упомянул о тесных связях двух соседних стран. Великий герцог Люксембурга Жан был представителем Пармских Бурбонов.
В 1964 году Жан сменил во главе Люксембурга Великую герцогиню Шарлотту. В октябре 2000 года он отрекся от престола в пользу своего сына Анри.
Последние 19 лет он жил в замке Фишбах, который расположен в центральной части герцогства.
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