В МТЮЗе началось прощание с народным артистом Игорем Ясуловичем

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Московском театре юного зрителя (МТЮЗ) началось прощание с народным артистом России, худруком курса ГИТИСа, актером Игорем Ясуловичем. Об этом сообщило издание РИА Новости.

На церемонию прощания пришли десятки людей, включая гендиректора Большого театра Владимира Урина, декана факультета музыкального театра и худрука курса ГИТИСа Тимофея Сополева, а также друзья, коллеги, студенты и близкие актера. Венки прислали Союз кинематографистов РФ и многие другие. На театральном фасаде МТЮЗа собрали кадры с участием Ясуловича, на которых написано: "У нас горе. Ушел из жизни Игорь Николаевич Ясулович".

По информации источника, после церемонии прощания планируется кремация и захоронение Ясуловича на Новодевичьем кладбище.

Народный артист умер 19 августа. Ему был 81 год. Ясулович дебютировал в кино в 1961 году, снявшись в картине в фильме "Девять дней одного года". На его счету более 320 ролей – преимущественно роли второго плана. Среди них – "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Легенда о Тиле", "31 июня", "Тот самый Мюнхгаузен", "Гардемарины, вперед!" и другие. Ясулович являлся лауреатом Государственной премии Российской Федерации (2000) и обладателем ордена Почета (2013).

"Тайны кино": Игорь Ясулович