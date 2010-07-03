Умер основатель бренда Burton и "крестный отец" сноубординга

Фото: twitter.com/burtonsnowboard

Основатель бренда Burton Snowboards Джейк Бертон Карпентер скончался в США.

Как говорится в аккаунте Burton Snowboards в Twitter, он скончался от рака в среду, 20 ноября в возрасте 65 лет. Сотрудникам компании Карпентер объявил о диагнозе 9 ноября.

По данным СМИ, в письме коллегам он написал, что "рак вернулся". "Есть шансы в мою пользу, но это наверняка будет тяжелая борьба", – говорилось в сообщении.

Карпентер подчеркнул, что компания продолжит развиваться даже если ему придется отойти от дел. Основатель бренда Burton известен как "крестый отец" сноубординга.

Карпентер был профессиональным сноубордистом. Считается, что он изобрел зимний экстремальный спорт в современном виде как эстетически, так и функционально.