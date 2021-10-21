Прощание с журналистом Казниным пройдет 23 октября на Троекуровском кладбище

Фото: Москва 24/Виктория Виатрис

Прощание с журналистом Дмитрием Казниным состоится в субботу, 23 октября. Об этом сообщил глава департамента радио АО "Москва Медиа" Максим Димов.

По его словам, церемония пройдет на Троекуровском кладбище в 11:00.

Ведущий радиостанции Москва FM Дмитрий Казнин скончался 20 октября. Ему было 47 лет. На радиостанции Москва FM он вел передачу "Встань москвичом". В 2015 году ему диагностировали рак, он прошел несколько курсов химиотерапии и операций, а также лечился в Германии.

Казнин родился в Тбилиси, окончил филологический факультет Кемеровского государственного университета, позже продолжил учебу в СПбГУ на факультете журналистики. Он работал корреспондентом на радио "Северная столица", вел утреннее шоу на радио "Спутник". В 2007 году Казнин переехал в столицу и начал вести утреннее информационное шоу на радио "Сити FM" в паре с Натальей Пешковой.

В 2011 году стал лауреатом российской национальной премии "Радиомания" как лучший ведущий разговорного эфира.

Москва 24 выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Казнина.

