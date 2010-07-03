Актер Петр Зайченко умер на 76-м году жизни

Фото: кадр из фильма "Покушение на ГОЭЛРО", режиссер Николай Гусаров

Заслуженный артист РФ Петр Зайченко умер в больнице Волгограда в возрасте 75 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внучку актера Ксению Амирову.

Зайченко скончался утром 21 марта. "У него ухудшилось состояние, у него был третий инфаркт", – сказала Амирова, добавив, что решение о дате и месте похорон пока не принято.

В начале февраля актера доставили в Волгоградскую областную больницу с инфарктом. С тех пор его состояние оставалось стабильно тяжелым.

Зайченко родился 1 апреля 1943 года в Кайсацком селе под Волгоградом. Зрители помнят его по фильмам "Парад планет", "Плюмбум, или Опасная игра", "Такси-блюз", "Сибирь. Монамур", "Свободное плавание", а также сериалам "Дальнобойщики" и "Участок".

В 2014 году советский и российский актер был отмечен Орденом Дружбы за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.