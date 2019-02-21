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17:11

Ушел из жизни швейцарский кинорежиссер Клод Горетта

утраты за рубежом культура

17:11

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Фото: www.imdb.com

Швейцарский кинорежиссер Клод Горетта скончался в Женеве в возрасте 89 лет, передает РИА Новости.

Режиссер скончался 20 февраля во второй половине дня. Об этом агентству сообщили родственники.

Клод Горетта родился в 1929 году. Он окончил юридический факультет Женевского университета, а потом начал работать на телевидении. Свою первую картину "Сумасшедший" он снял в 1970 году, а через три года его кинолента "Приглашение" завоевала приз жюри Каннского фестиваля.

Горетта работал вместе с Аленом Таннером и Мишелем Суттером. В числе наиболее известных его фильмов "Кружевница" с Изабель Юппер, "Провинциалка", "Смерть Марио Риччи", "Если солнце не взойдет", а также киноопера "Орфей".

утраты за рубежом культура

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