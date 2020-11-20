Умер заслуженный художник России Равиль Исмагилов

Фото: facebook.com/rismagilov

В Перми скончался заслуженный художник России Равиль Исмагилов. Об этом сообщается в официальной группе пермского отделения Союза художников России в Facebook.

Исмагилов ушел из жизни 19 ноября. 28 октября ему исполнилось 80 лет.

Равиль Исмагилов был гендиректором пермского Дома художника, с 2004 по 2019 год он был председателем пермского отделения ВТОО Союза художников России.

Родился Исмагилов в 1940 году в Перми. Свою творческую деятельность начал в 1970-х годах после окончания Высшего художественно-промышленного училища имени Мухиной.

Художник писал портреты известных пермских деятелей, пейзажей Пермского края. Больше 20 лет он посвятил оформлению интерьеров общественных зданий Перми и края.