Умер автор саундтреков к фильмам "Вилли Вонка" и "Голдфингер"

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Британский поэт и композитор Лесли Брикасс скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам агента, Брикасс умер во сне утром вторника, 19 октября.

Лесли Брикасс родился в Лондоне в 1931 году. Он закончил Кембриджский университет. За творческую карьеру Брикасс написал более 40 мюзиклов, а также музыку и тексты песен к классическим фильмам бондианы "Голдфингер" и "Живешь только дважды", картинам "Вилли Вонка и шоколадная фабрика", "Доктор Дулиттл", "Один дома", "Брюс всемогущий" и мультфильму "Мадагаскар".