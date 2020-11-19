Москва онлайн покажет церемонию прощания с Романом Виктюком

Фото: Москва 24/Александр Авилов

20 ноября Москва онлайн покажет прямую трансляцию церемонии прощания с народным артистом РФ и режиссером Романом Виктюком. Мероприятие пройдет в театре, в котором он был руководителем. Проститься с режиссером придут коллеги, друзья и поклонники.

Роман Виктюк скончался на 85-м году жизни 17 ноября.

Смотрите прямую трансляцию 20 ноября в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.