В Москве простились с народным артистом РСФСР Николаем Губенко

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Церемония прощания с народным артистом РСФСР Николаем Губенко завершилась в театре "Содружество актеров Таганки", сообщает Агентство "Москва".

Проводить артиста в последний путь пришли сотни человек. Около установленного на сцене гроба разложили траурные венки, пришедшие несли цветы. Под аплодисменты гроб вынесли со сцены.

Проститься с Николаем Губенко пришли председатель МГД Алексей Шапошников, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, народная артистка России Надежда Бабкина, продюсер Марк Рудинштейн, актриса, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, директор театра "Содружество актеров на Таганке" Наталья Альшевская, народный артист России Сергей Гармаш, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, а также родственники, друзья и коллеги Николая Губенко.

Актер умер 16 августа на 79-м году жизни. Его похоронят на Кунцевском кладбище.

Соболезнования выразил Сергей Собянин. Владимир Путин подчеркнул, что российская культура понесла невосполнимую утрату.

Ранее сообщалось, что в столичной комиссии по монументальному искусству готовы поддержать инициативу по установке памятника народному артисту РСФСР Николаю Губенко.

Губенко родился в Одессе в 1941 году. В 60-х годах он переехал в Москву и поступил на актерский факультет ВГИКа, после окончания был принят в труппу Театра на Таганке. В 1964 году дебютировал в кино в фильме "Застава Ильича".