В Москве началась церемония прощания с журналистом Малашенко

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

В ритуальном зале Троекуровского кладбища началось прощание с журналистом Игорем Малашенко. Проститься пришли десятки людей, среди них вдова Божена Рынска, телеведущий Павел Лобков, журналисты Александр Будберг и Михаил Фишман, сообщает Агентство "Москва".

Малашенко скончался в Испании 25 февраля на 65-м году жизни. В предварительном отчете о вскрытии говорилось, что причиной смерти стало самоубийство. Расширенная токсикологическая экспертиза не выявила криминальной составляющей в смерти журналиста.

В разные годы Малашенко занимал посты гендиректора РГТРК "Останкино", ТОО "Телекомпания "НТВ" и канала RTVi (Нью-Йорк, Киев). С 2009 года работал в компании "Интер ТВ" (Лондон). Также работал в компании Media-Most International, был президентом телекомпании Overseas Media Productions.

Также он возглавлял предвыборный штаб Ксении Собчак, участвовавшей в выборах президента РФ в 2018 году.