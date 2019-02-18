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13:07

Прощание с Валитовым состоится в Уфе 19 февраля

утраты культура

13:07

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Фото: kino-teatr.ru

Прощание с народным артистом России и Башкирии Загиром Валитовым состоится 19 февраля в 10:00, сообщает РИА Новости.

Церемония пройдет в Башкирском академическом театре драмы имени Мажита Гафури, где он служил. Расположен театр в Уфе на улице Заки Валиди, 34.

Валитов ушел из жизни 17 февраля в возрасте 78 лет. Актер умер после продолжительной болезни.

Валитов окончил актерское отделение Уфимского училища искусств. После этого он поступил на театральное отделение Уфимского государственного института искусств.

С 1964 года он работал в Сибайском театре драмы, а спустя шесть лет стал актером Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури.

утраты культура

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