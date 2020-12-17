Прах актрисы Нины Ивановой захоронят на Алексеевском кладбище

Фото: кадр из фильма "Весна на Заречной улице" (1956 г.), режиссер – Феликс Миронер

Захоронение праха актрисы Нины Ивановой состоится в субботу, 19 декабря, на Алексеевском кладбище в Москве, рассказала РИА Новости представитель Союза кинематографистов РФ.

Актриса Нина Иванова, известная по роли в фильме "Весна на Заречной улице", скончалась в возрасте 86 лет после продолжительной болезни. Прощание с актрисой состоялось в пятницу, 4 декабря, в прощальном зале морга ГКБ № 59.

Нина Иванова начала сниматься в кино с 10 лет. Известность пришла к ней после роли учительницы русского языка и литературы Татьяны Сергеевны Левченко в фильме "Весна на Заречной улице". Последним ее фильмом стала картина "Серая болезнь" 1966-го года.

Под руководством Ивановой сняли несколько эпизодов альманаха "Ералаш".