Умерла актриса Нина Иванова, сыгравшая в фильме "Весна на Заречной улице"

Фото: кадр из фильма "Весна на Заречной улице" (1956 г.), режиссер – Феликс Миронер

Актриса Нина Иванова, известная по роли в фильме "Весна на Заречной улице", скончалась в возрасте 86 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Союза кинематографистов России.

"1 декабря 2020 года на 87-м году после продолжительной болезни ушла из жизни замечательная актриса кино, режиссер Нина Георгиевна Иванова", – говорится в сообщении.

Прощание с актрисой состоится в пятницу, 4 декабря, в прощальном зале морга ГКБ № 59, как уточнили в пресс-службе Союза.

Нина Иванова начала сниматься в кино с 10 лет. Известность пришла к ней после роли учительницы русского языка и литературы Татьяны Сергеевны Левченко в фильме "Весна на Заречной улице". Последним ее фильмом стала картина "Серая болезнь" 1966-го года выпуска.

Также под руководством Ивановой сняли несколько эпизодов альманаха "Ералаш".