Умер создатель "Флинтстоунов" Сэм Бобрик

Американский писатель и сценарист Сэм Бобрик скончался 11 октября в госпитале Лос-Анджелеса после перенесенного инсульта. Ему было 87 лет. О смерти писателя сообщила его дочь Стефани Бобрик на своей странице в Facebook.

"Наш дорогой Сэм Бобрик, необыкновенный драматург, муж, отец, дедушка, брат, дядя, друг и наставник, просто выдающийся человек, мирно отошел в окружении семьи и друзей", – написала Стефани Бобрик. По ее словам, отец был "настолько же смешным, насколько и добрым, и все, кто его знал, будут скучать". Дочь писателя прикрепила к посту несколько милых фотографий отца.

Сэм Бобрик родился в Чикаго в 1932 году. Выпускник факультета журналистики Университета Иллинойса, он дебютировал как сценарист в середине 1960-х годов. Его первой работой был уже ставший классикой мультсериал "Флинтстоуны".

Список работ Сэма Бобрика также включает "Шоу Энди Гриффита", "Гомер Куча, морпех", "Напряги извилины", "Моя жена меня приворожила".