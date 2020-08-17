Актер Эш Кристиан из фильма "Домино" умер в 35 лет

Фото: кадр из фильма "Толстушки", режиссер Эш Кристиан

На 36-м году жизни в мексиканском городе Пуэрто-Вальярта умер американский актер, режиссер и продюсер Эш Кристиан, сообщает Variety. Отмечается, что смерть наступила во сне.

Кристиан начал снимать короткометражные фильмы с 14 лет. Свою первую полнометражную картину "Толстушки" он снял в 19 лет. Также он стал режиссером фильмов "Мангус!", "Любовь в бегах", "Петуния".

Он также известен своими ролями в кино и сериалах "Домино", "Дурнушка", "Третий акт", "Хорошая жена", "Детектив Раш", "Клятва". Кристиан был продюсером картин "Младшая сестра", "Игра с огнем", "Он гораздо популярнее тебя".