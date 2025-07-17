Прощание с народным артистом РФ Александром Миттой завершилось в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прощание с народным артистом РФ, кинорежиссером Александром Миттой завершилось в малом зале Центрального дома литераторов (ЦДМ) в Москве. Проститься с режиссером пришли друзья и коллеги, а также выпускники и преподаватели его киношколы.

На прощании были гендиректор Первого канала Константин Эрнст, актер Алексей Агранович, музыкант Гарик Сукачев и другие. Траурные венки прислали коллективы Первого канала, киношколы, киноконцерна "Мосфильм", Российской академии художеств.

Сын Митты Евгений в ходе церемонии прочитал одно из любимых стихотворений отца – "Портрет" Николая Заболоцкого. Во время чтения стиха он заплакал. По его словам, очень трудно пережить уход отца из жизни.

"Его нет физически, хотя в душе, в голове он присутствует у меня и будет все время, пока я буду жить – он будет со мной", – сказал сын Митты.

Сценарист Николай Высоцкий отметил, что режиссер прожил длинную жизнь. Митта был таким человеком, про которого можно было сказать, что он абсолютно состоялся, уверен Высоцкий.

"Он сделал то, что ему было сверху предначертано сделать. Поэтому главное, конечно, соболезнования его близким, его семье", – указал сценарист.

Народный артист Евгений Герасимов считает, что режиссер был очень образованным и доброжелательным человеком. Он многому научился от Митты, и по жизни они очень часто были вместе, отметил Герасимов.

"Он снимал потрясающие картины. Он очень умел работать с актерами", – сказал артист.

Режиссер Андрей Смирнов считает, что поколение, росшее вместе с Миттой, было очень счастливым. Оно начиналось с режиссеров Андрея Тарковского и Василия Шукшина, а заканчивается Сергеем Соловьевым.

"Мы прощаемся, повторяю, с самым обаятельным человеком из всех", – добавил Смирнов.

Митта ушел из жизни в ночь на 14 июля в возрасте 92 лет. Он был режиссером и сценаристом таких фильмов, как "Экипаж", "Без страха и упрека", "Гори, гори, моя звезда", "Москва, любовь моя", "Раскаленная суббота", "Шагал – Малевич" и "Затерянный в Сибири".

