Скончался актер из фильма "Американский пирог"

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Скончался американский комедийный актер Фред Уиллард. Он ушел из жизни в возрасте 86 лет.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, смерть актера наступила 15 мая в Лос-Анджелесе. Родственники покойного отметили, что Уиллард умер от естественных причин.

"Ушел очень мирно. Он продолжал двигаться, работать и делать нас счастливыми до самого конца", – подчеркнула дочь актера Хоуп.

Фред Уиллард родился в 1933 году в США. Он считался одним из лучших в импровизации среди американских актеров. Наибольшую известность ему принесли роли в фильмах "Американский пирог", "Свадебный переполох" и "Пятьдесят оттенков черного". Всего за всю свою карьеру актер снялся в более чем 200 фильмах и сериалах.

"Мы его очень любили! Мы будем скучать по нему всегда", – добавила дочь Уилларда.