Умерла заслуженная артистка РФ Евгения Уралова

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Актриса Евгения Уралова скончалась на 80-м году жизни. Она умерла после тяжелой затяжной болезни, сообщает "Экспресс газета".

"Это огромная потеря для всех нас. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Евгении Владимировны. Ее имя навсегда останется в истории русского искусства, Ермоловского театра, в нашей памяти, в наших сердцах", – заявили в театре имени Ермоловой, в котором актриса играла с 1965 года.

Евгения Уралова окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии в 1964 году и после переехала в Москву. Свою работу она посвятила карьере в театре имени Ермоловой, однако также снималась в фильмах. Дебютировала в кино Уралова фильмом "Повесть о молодоженах", где она исполнила эпизодическую роль подруги героини.

В 1994 году она получила звание заслуженной артистки России за заслуги в области театрального искусства. В 2006 году к 80-летию театра им. Ермоловой была награждена медалью Г. К. Жукова.