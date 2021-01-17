Церемония прощания с Борисом Грачевским. Прямой эфир

В Доме кино проходит церемония прощания с Борисом Грачевским.

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Раменском районе Московской области.

Окончил Калининградский механический техникум при заводе Королева, получил специальность токаря. Работал токарем, потом техником-конструктором. В 1968 году служил в армии. После службы устроился на киностудию имени Горького грузчиком.

В 1969 году поступил на заочное отделение ВГИКа на факультет "Организация кинопроизводства". Работал администратором на картинах Александра Роу, Марка Донского, Василия Шукшина.

В 1974 году совместно с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал "Ералаш".

Стал членом Российской академии кинематографических искусств "Ника" и заслуженным деятелем искусств РФ.