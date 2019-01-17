Умерла путешественница из Красноярска баба Лена

Фото: facebook.com/Баба Лена Ерхова

Красноярская путешественница Елена Ерхова, более известная как баба Лена, умерла на 92-м году жизни. Об этом сообщает сетевое издание "ТВК Красноярск", ссылаясь на родственников женщины.

У путешественницы диагностировали рак легких четвертой стадии. Родные бабы Лены отмечают, что в последнее время ее состояние было тяжелым. С декабря она находилась в онкоцентре.

Баба Лена стала знаменитой после поста жительницы Москвы в соцсетях, рассказавшей о путешественнице из Сибири. Пожилая женщина объехала несколько стран мира. На ее трэвел-блог в Instagram подписаны свыше 170 тысяч человек. Свои поездки баба Лена совершала на деньги, которые откладывала с пенсии.