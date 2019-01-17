Ушел из жизни крупнейший инвестор в мире Джон Богл

Основатель одной из крупнейших инвестиционных компаний мира Vanguard Group Джон Богл ушел из жизни в возрасте 89 лет. Печальную новость сообщил телеканал CNBC.
О причинах смерти не уточняется. Говорится только, что американский предприниматель страдал от сердечно-сосудистых заболеваний. За свою жизнь он перенес 6 инфарктов.
Богл основал Vanguard Group в 1975 году. Уже в первый год размер активов компании составил 1,7 миллиарда долларов. К 2018 году эта цифра возросла до 5,1 триллиона долларов. В 2014 году Time включил бизнесмена в список 100 самых влиятельных людей в мире.
Богл успел написать 13 книг об инвестициях, последняя из которых называется "Держаться курса: История Vanguard и индексная революция". Она вышла в свет в прошлом году.
Бизнесмен защищал принцип здравого смысла в области капиталовложений. По мнению Уоррена Баффета, ему следует поставить памятник, как человеку, который сделал больше всех для американских инвесторов.
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