Умер директор Института актуальной экономики Никита Исаев

Фото: соцсети

Политик, руководитель Института актуальной экономики Никита Исаев скончался на 42-м году жизни. Информацию подтвердил его пресс-секретарь Александр Макаренко.

"Да. Вероятнее всего – остановка сердца. Место и время похорон в соцсетях напишем дополнительно. Вчера он работал в Тамбове", – сообщил Макаренко сетевому изданию "Говорит Москва".

Информацию также подтвердила помощница Исаева Алина Жестовская.

"Сегодня ночью скоропостижно ушел мой любимый человек, смысл и суть всего. Мы были в этот момент вместе", – написала она на своей странице в Facebook.

Исаев умер в поезде, следовавшем из Тамбова. Накануне ночью в соцсети политика появился пост, о том, что он направляется в столицу. Мужчина почувствовал себя плохо, когда состав проезжал недалеко от Тулы. Тело политика доставлено в Москву.

Никита Исаев – кандидат юридических наук. Известность получил, когда работал продюсером телепроекта "Футбольная академия". Он, среди прочего, работал в Министерстве регионального развития по вопросам Северного Кавказа, Южной Осетии и Абхазии, а также в Государственном комитете по делам молодежи и в правительстве Ивановской области. С 2017 года возглавлял общественно-политическое движение "Новая Россия". В разные годы Исаев был председателем совета директоров холдинговой компании Prime Group. Будучи активным политиком, был частым гостем на политических ток-шоу на федеральных телеканалах.

