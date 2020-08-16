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В мире

12:54

Умер брат президента США Роберт Трамп

утраты за рубежом

Фото: youtube.com/access

Президент США Дональд Трамп сообщил о смерти своего младшего брата Роберта. Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

По словам американского лидера, Роберт был ему не просто братом, но и лучшим другом.

"Мы будем очень по нему скучать, но встретимся с ним снова. Память о нем будет жить в моем сердце вечно. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром", – написал президент.

Роберту Трампу было 72 года. 14 августа его госпитализировали в Нью-Йорке в тяжелом состоянии. В тот же день лидер США навестил брата в больнице. Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани отмечала, что президент должен был в ближайшее время рассказать о причинах госпитализации.

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