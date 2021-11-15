Евгения Чазова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

На Новодевичьем кладбище в Москве состоялись похороны почетного директора НМИЦ кардиологии, академика РАН Евгения Чазова. Об этом сообщает РИА Новости.

Академика похоронили на 11-м участке. Его могила находится рядом с могилой диктора, тележурналиста, народного артиста СССР Игоря Кириллова.

Вице-премьер России Татьяна Голикова, выступая на гражданской панихиде, предложила присвоить имя академика Евгения Чазова НМИЦ кардиологии. Данное предложение поддержал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Евгений Чазов скончался 12 ноября на 93-м году жизни. Об этом сообщил Минздрав РФ.

В 1982 году кардиолог был удостоен Ленинской премии за разработку тромболитической терапии, основанной на применении фибролизина, который медик испытал на себе.

Деятельность академика была отмечена множеством наград. Он также выступал сопредседателем движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", которое в 1985 году получило Нобелевскую премию мира.

