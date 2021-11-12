Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Евгения Чазова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким почетного директора НМИЦ кардиологии, академика РАН Евгения Чазова. Мэр Москвы отметил высокий профессионализм и отзывчивость кардиолога, принесшие ему уважение как в медицинском сообществе, так и за его пределами.

"Ушел из жизни академик Евгений Иванович Чазов – выдающийся кардиолог с мировым именем. <...> Светлая память об этом замечательном человеке, Враче и Ученом с большой буквы навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей, учеников и благодарных пациентов", – говорится в телеграмме мэра.

Собянин подчеркнул, что Чазов внес большой вклад развитие отечественной медицины, а его разработки позволили спасти миллионы жизней.

Евгений Чазов скончался в пятницу, 12 ноября, на 93-м году жизни. Об этом сообщил Минздрав РФ. В ведомстве напомнили, что в 1982 году кардиолог был удостоен Ленинской премии за разработку тромболитической терапии, основанной на применении фибролизина, который медик испытал на себе.

Деятельность академика была отмечена множеством наград. Он также выступал сопредседателем движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", которое в 1985 году получило Нобелевскую премию мира.

