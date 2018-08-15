Близкие назвали причину смерти Эдуарда Успенского

Фото: ТАСС/Белинский Юрий
Писатель Эдуард Успенский скончался в Москве в возрасте 80 лет от онкологического заболевания. Об этом сообщил его друг, композитор Григорий Гладков.
"Да, Эдуард Успенский скончался в своем доме от рака", − приводит слова Гладкова Агентство "Москва". Композитор также рассказал, что Успенский долгое время лечился в Германии, в Баден-Бадене. "Это очень печально", − добавил Гладков.
Ранее о кончине писателя сообщила его жена Елена Успенская.
Эдуард Успенский родился в подмосковном Егорьевске в 1937 году. Писать стихи и рассказы он начал еще в школе, а в студенческие годы продолжил заниматься сочинительством.
Как в России, так и за ее пределами Успенский широко известен как автор детских книг "Крокодил Гена и его друзья", "Каникулы в Простоквашино", "Дядя Федор, пес и кот" и многих других.
Кроме того, он был сценаристом мультфильмов по мотивам своих произведений.
Книги Успенского были переведены на 25 иностранных языках, заслужив любовь юных читателей во Франции, Японии, Финляндии, Нидерландах и США.
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