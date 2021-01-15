Москва онлайн покажет церемонию прощания с Борисом Грачевским

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

17 января в Доме кино состоится церемония прощания с Борисом Грачевским. Проститься с художественным руководителем детского юмористического журнала "Ералаш" придут коллеги, близкие люди и поклонники.

О смерти Бориса Грачевского стало известно 14 января. Председатель общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин сообщил, что причиной смерти Грачевского стал COVID-19.

Смотрите прямую трансляцию 17 января в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по уважительным причинам, благодарим за понимание.