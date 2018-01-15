В Театре сатиры началось прощание с Михаилом Державиным‍

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Прощание с народным артистом России Михаилом Державиным началось в понедельник, 15 января, в Театре сатиры в Москве.

Как сообщает телеканал Москва 24, гроб с телом актера в окружении венков установлен на сцене театра, а у входа в театр выстроилась очередь из желающих с ним простится. После гражданской панихиды артиста похоронят на Новодевичьем кладбище.

Михаил Державин скончался в столице на 82-м году жизни 10 января. Он был тяжело болен.

В труппе Театра сатиры Державин играл с 1967 года. Снялся в десятках фильмах, среди них "Они были первыми", "Сон", "Лебедев против Лебедева", "Спасите утопающего", "Эффект Ромашкина", "Трое в лодке, не считая собаки", "Джамайка", "Бабник", "Моя морячка", "Настоящий мужчина", "Новый Одеон" и другие.

Редакция портала Москва 24 собрала семь самых запоминающихся ролей Михаила Державина.