Умер народный артист России Михаил Державин

В столице на 82-м году жизни скончался актер Театра Сатиры Михаил Державин, сообщает телеканал Москва 24.
Известно, что народный артист России был тяжело болен. О дате прощания и похорон сообщат позже.
Михаил Державин рос в доме на улице Вахтангова, в котором жили актеры, художники и музыканты, в соседнем подъезде находилось Театральное училище им. Щукина. Все жившие в этом доме дети не представляли себе иного мира, кроме театра.
Все детские игры сосредотачивались вокруг импровизированных театральных подмостков: дети ставили сказки, придумывали декорации, распределяли роли и сами были и актёрами, и зрителями.
В 1954 году Михаил Державин поступил в Театральное училище им. Щукина, после окончания которого с 1959 года работал в Московском театре им. Ленинского комсомола. В 1967 году он перешел в Театр на Малой Бронной, а с 1968 года и до последних дней жизни работал в Московском театре сатиры.
Свою известность Державин получил и как киноактер. Он сыграл в фильмах "Они были первыми", "На Киевском направлении", "Трое в лодке, не считая собаки", "Жених из Майами", "Старые клячи" и других – в общей сложности порядка 40 кинокартинах.
Кроме того, Державин выступал в роли пана Ведущего в юмористической телепередаче "Кабачок "13 стульев". Вместе с Александром Ширвиндтом вел телепрограммы "Утренняя почта" и "Хочу знать!". Он награжден орденами Дружбы (1996) и "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени. Заслуженный деятель искусств Польши и лауреат театральной премией "Хрустальная Турандот".
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