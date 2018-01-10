Семь главных ролей Михаила Державина

Народный артист России Михаил Державин скончался на 82-м году жизни. Он прослужил в Московском Театре сатиры более полувека. На протяжении многих лет он был ведущим "Кабачка "13 стульев", сыграл десятки ролей в театре и кино.

Редакция портала Москва 24 собрала семь самых запоминающихся ролей Михаила Державина.

Михаила Михайловича была определена практически с рождения. Его отец был одним из ведущих актеров Театра имени Вахтангова, в одном доме с Державиными жило много актеров, а буквально в соседнем подъезде располагалась "Щука". Карьерабыла определена практически с рождения. Его отец был одним из ведущих актеров Театра имени Вахтангова, в одном доме с Державиными жило много актеров, а буквально в соседнем подъезде располагалась "Щука". Во время Великой Отечественной войны театр эвакуировали в Омск. Маленький Миша обожал ходить на спектакли с участием папы и в пять лет даже выучил монолог великого полководца из "Фельдмаршала Кутузова", чтобы читать его в госпитале. Уже с 15 лет, после смерти отца, Михаилу Михайловичу пришлось начать подрабатывать на "Мосфильме", чтобы помочь маме.

"Трое в лодке, не считая собаки"

Фото: кадр из фильма "Трое в лодке, не считая собаки". Режиссер Наум Бирман. Сценарист Семен Лунгин, Джером К. Джером.

Одна из самых известных киноролей Державина – Джордж в фильме Наума Бирмана "Трое в лодке, не считая собаки". Для своей картины режиссер собрал по-настоящему звездный актерский состав: главные роли получили два других актера Театра сатиры − Андрей Миронов и Александр Ширвиндт.

По сюжету, трое приятелей – Джи, Харрис и Джордж, − устав от праздного безделья, отправляются в путешествие на лодке по Темзе. С собой они решают взять фокстерьера Монморанси. Перед поездкой друзья договариваются провести все это время без женщин, но вскоре влюбляются в трех таких же путешественниц и нарушают свое обещание.

"Бабник"

Фото: кадр из фильма "Бабник". Режиссер Анатолий Эйрамджан. Сценарист Анатолий Эйрамджан.

Постоянным партнером Державина на сцене был Александр Ширвиндт. Они познакомились еще в театральном училище, вместе играли в театре и участвовали в эстрадных номерах, а в середине 1980-х вели вдвоем программу "Утренняя почта".

Комедия режиссера Анатолия Эйрамджана – один из немногих фильмов, где мастер персонажей второго плана Александр Ширвиндт сыграл главную роль – немолодого бабника Аркадия. Державину досталась роль его шефа Михаила Дмитриевича.

С Александром Ширвиндтом Державин начал постоянно выступать на одной сцене в конце 1950-х годов. Нестандартная подача, тонкий юмор и обаяние этого эстрадно-комедийного тандема мгновенно завоевали бешеную популярность среди зрителей. К слову, Александр Ширвиндт уже много лет является худруком Московского театра сатиры, в котором Державин работал с 1968 года.



"Моя морячка"

Фото: кадр из фильма "Моя морячка". Режиссер Анатолий Эйрамджан. Сценарист Анатолий Эйрамджан.

В 1990 году Михаил Державин снова снялся в фильме Анатолия Эйрамджана. На этот раз он получил роль отдыхающего Михаила Гудкова в фильме "Моя морячка".

Действие происходит в курортном городке в Крыму. Каждый день на вечерах отдыха среди отдыхающих массовик-затейник Людмила Пашкова проводит конкурс "Где вы, таланты?". И однажды она предлагает поучаствовать в нем одному мужчине – Михаилу Гудкову из Мурманска, который исполняет свою любимую песню "Моя морячка". Но ведущая не присуждает ему победы, после чего Гудков решает каждый раз исполнять свою песню на сцене, чтобы выиграть приз. Так он становится любимцем публики.

"Кабачок "13 стульев"

Фото: ТАСС/Н. Агеев и А. Агеев

Настоящую славу принесла Державину роль ироничного пана Ведущего в телевизионной юмористической передаче "Кабачок "13 стульев", которая выходила на экраны с 1967-го по 1980 год. За 15 лет в эфир вышло 133 выпуска.

Сам Державин говорил, что это была первая народная телевизионная передача с постоянными героями, с единством места, композиции, стиля.

"Для большинства телезрителей наши дурашливые, порой наивные сценки и репризы служили своего рода отдушиной в их зарегламентированной жизни, оазисом, светом в телевизионном окошке, обычно зашоренном глухим официозом", – объяснял народный артист.

За годы творческой карьеры Михаил Державин был удостоен большого количества государственных наград, в том числе ордена "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней, ордена Дружбы, а также званий заслуженного артиста РСФСР и народного артиста РСФСР.



Спектакль "Опасный возраст"

Фото: ТАСС/Виталий Созинов

В 1959 году по окончании театрального училища Державин устроился работать в "Ленком". Известность в театре он получил после главной роли − Бубуса − в спектакле "Опасный возраст", премьера которого состоялась в 1960 году.

После актер сотрудничал с легендарным режиссером "Ленкома" Анатолием Эфросом, который пришел работать в театр в 1963 году. Для молодого Державина работа с Эфросом стала отличной школой актерского мастерства, бесценным опытом. В 1965 году Михаил Державин ушел из "Ленкома" в Театр на Малой Бронной, где проработал до 1969 года. В 1969 году Валентин Плучек и Андрей Миронов пригласили Державина в Театр сатиры.

"У времени в плену"

Фото: YouTube/пользователь: Гуманитарий

В 1970 году Московский академический театр сатиры представил спектакль "У времени в плену" по одноименной пьесе Александра Штейна. Спектакль успешно продержался 100 показов, и каждый раз Михаил Державин, задействованный в незначительной роли, придумывал розыгрыши для Андрея Миронова, который играл главного героя – офицера, писателя и военного корреспондента Всеволода Вишневского.

"Раскалывать Андрюшку было одно удовольствие. Все мы смешили его много раз", – вспоминал Михаил Михайлович.

В спектакле Державин играл белого офицера, и каждый раз перед выходом на сцену он делал себе новый грим или находил особенную деталь костюма – приклеивал себе усы, просил гримеров приклеить ему большие накладные уши и так далее.

В биографии "Андрей Миронов: баловень судьбы" Федора Раззакова Державин рассказывал: "Андрей постоянно ждал от меня очередной примочки. Перед последним спектаклем Андрюша попросил: "Минь, давай сегодня без штучек!" − и специально пришел за кулисы, чтобы посмотреть на меня и убедиться, что все в порядке. А перед вторым актом на меня уже работал гримерный цех: в три секунды мне наклеили заранее приготовленный парик: лысый, да еще с внушительной шишкой − совершенно дикая лысина из какого-то детского спектакля. Я выхожу на сцену. У Андрюши грустные глаза: все-таки играем последний спектакль. Я крайне серьезно произношу свой текст: "А теперь рапорт юнкера Павловского полка…" И, пристально глядя на Андрюшку, снимаю фуражку, вытираю лоб и надеваю ее обратно. Все, ничего больше… Он буквально захлебнулся от хохота".

Михаил Державин был женат три раза. Первый брак с дочерью Аркадия Райкина Екатериной продлился всего два года, после чего актер женился на дочке маршала Буденного Нине. Прожив вместе с ней 16 лет, Державин познакомился со своей третьей супругой, певицей Роксаной Бабаян, с которой был вместе с 1980 года.



"Ревизор"

Фото: ТАСС/Александр Коньков

Спектакль "Ревизор" стал одной из легенд театра. Постановкой занимался сам Валентин Плучек. Премьера состоялась 26 марта 1972 года. Спектакль шел с неизменным успехом во многом благодаря звездному составу исполнителей: Анатолий Папанов в роли городничего, Вера Васильева в роли его жены, Спартак Мишулин в роли Луки Лукича Хлопова, Андрей Миронов в роли Хлестакова, Ширвиндт и Державин в ролях Добчинского и Бобчинского. Спектакль вошел в золотой фонд советского театра, а в 1982 году, к своему 10-летнему юбилею спектакль был снят на кинопленку.