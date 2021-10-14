Прощание с первым представителем СК Маркиным проходит на Троекуровском кладбище

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Церемония прощания с первым официальным представителем Следственного комитета Владимиром Маркиным проходит на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает РИА Новости.

Проводить Маркина в последний путь пришли глава СК Александр Бастрыкин, политики, представители силовых и правоохранительных ведомств.

Первый руководитель управления взаимодействия со СМИ СК России умер 12 октября в возрасте 64 лет. По данным некоторых СМИ, Маркин был тяжело болен.

В СК рассказали, что благодаря неординарным решениям Маркина ведомству удалось выстроить конструктивное взаимодействие со средствами массовой информации в соответствии с принципами гласности.