Умерла актриса из фильмов "Планета Ка-Пэкс" и "Эдвард руки-ножницы"

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В США скончалась комедийная актриса Кончата Феррелл, сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что она умерла от последствий сердечного приступа. Ей было 77 лет.

В декабре прошлого года Феррелл госпитализировали с инфекционным заболеванием почек и крови. Позже у нее случился сердечный приступ. Последние несколько месяцев жизни она провела в клинике.

Феррелл получила свою известность благодаря роли Берты в сериале "Два с половиной человека". Ее дважды номинировали на премию "Эмми" за лучшую женскую роль второго плана в комедийном телесериале. Также она снималась в фильмах "Эдвард Руки-ножницы", "Эрин Брокович" и "Планета Ка-Пэкс".