Друг назвал возможную причину смерти звезды "Битвы за Севастополь" Куницкого

Фото: instagram.com/anton_xabarov

Друг Сергея Куницкого Антон Хабаров сообщил, что смерть актера могла наступить из-за проблем с сердцем или вследствие оторвавшегося тромба, сообщает "Экспресс газета".

"Сердце или тромб", – написал Хабаров в ответ на вопрос одного из подписчиков в комментариях. В своем посте он подчеркнул, что Куницкий был хорошим актером и с прекрасным чувством юмора.

"Своим мастерством он делал наши спектакли лучше. Ты был прекрасный человек и фантастический артист. Веселый, легкий, с удивительным чувством юмора. Тем, кто видел тебя на сцене, очень повезло. А мне повезло, что ты был моим партнером в театре", – написал Хабаров.

О смерти актера стало известно накануне. В Московском Губернском театре сообщили, что Куницкий умер на 36-м году жизни.

Актер Сергей Куницкий играл в фильмах и сериалах. Он известен своими ролями в таких картинах, как "Мы из будущего", "Битва за Севастополь", "Шеф", "Тест на беременность" и других.

