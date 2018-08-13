Скончался посол РФ в Непале Андрей Будник

Скончался посол России в Непале Андрей Будник. Об этом говорится на странице диппредставительства в Facebook.

"Посольство России в Непале с глубоким прискорбием извещает о скоропостижной кончине чрезвычайного и полномочного посла РФ в Демократической Республике Непал Андрея Сергеевича Будника", – говорится в заявлении.

Андрей Будник родился в 1953 году. После окончания МГИМО занимал различные должности в советском и российском представительстве в Индии, работал послом РФ в Пакистане.

Дипмиссию в Непале Будник возглавлял с 2015 года.