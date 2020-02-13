Скончался советский футбольный арбитр Бутенко

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Советский футбольный судья Валерий Бутенко скончался в четверг, 13 февраля. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"13 февраля на 79-м году жизни скончался известный советский арбитр Валерий Бутенко. Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Валерия Павловича", – объявили в Российском футбольном союзе.

Бутенко был удостоен звания арбитра международной категории FIFA в 1981 году. В период с 1978 по 1991 год он 13 раз входил в число лучших судей футбольного сезона.

Во время своей игровой карьеры выступал за "Динамо" (Махачкала), "Шахтер" (Киселевск), "Сахалин" и "Фрезер". На поле выходил в качестве полузащитника.