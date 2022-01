Легенда рок-н-ролла Ронни Спектор скончалась в США

Фото: AP Photo/Peter Kramer

В США скончалась американская певица, участница популярного женского музыкального коллектива 1960-х годов Вероника Беннетт, известная под псевдонимом Ронни Спектор. Об этом сообщает "Газета.ру".

Спектор ушла из жизни 12 января в возрасте 78 лет. С недавнего времени она боролась с раком. Других подробностей не приводится.

Ронни Спектор является одной из основательниц группы The Ronettes в 1961 году. Коллектив подписал контракт с продюсером Филом Спектором и выпустил несколько хитов 1960-х годов, в том числе Be My Baby и Walking in the Rain.

Журнал Rolling Stone включил Спектор в список ста величайших певцов всех времен. Она заняла 69-ю строчку.