12 ноября, 13:24

Культура

Прощание с артистом Симоновым прошло в Театре Вахтангова

Фото: ТАСС/Юлия Морозова

Церемония прощания с народным артистом России Владимиром Симоновым завершилась на исторической сцене Театра имени Евгения Вахтангова в Москве. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

На прошедшей церемонии были родственники Симонова и коллеги – артисты Театра Вахтангова посменно отдавали дань памяти актеру, стоя у гроба с траурными повязками. Среди них – Ирина Купченко, Сергей Маковецкий, Алексей Гуськов, Людмила Максакова и другие.

Проститься с Симоновым также пришли главный режиссер театра Анатолий Шульев, актеры Александр Олешко, Виктор Добронравов и Леонид Ярмольник.

Симонов скончался 9 ноября в возрасте 68 лет в Волынской больнице, где находился в последнее время. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Зрителям актер запомнился ролями в спектаклях "Война и мир", "Ветер шумит в тополях", "Минетти" и "Дядя Ваня". Кроме того, он снимался в проектах "Перевал Дятлова", "Духless-2", "Чернобыль" и "Кухня".

В Москве простились с актером Владимиром Симоновым

Главное

