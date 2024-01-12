Москва онлайн покажет церемонию прощания с Юрием Соломиным

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

15 января зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть церемонию прощания с народным артистом СССР Юрием Соломиным, которая состоится в Малом театре. Этим театром Юрий Мефодьевич руководил с 1988 года.

Юрий Соломин ушел из жизни 11 января в возрасте 88 лет.

Владимир Путин выразил слова соболезнования родным и близким артиста, назвав Соломина великим актером и хранителем легендарных традиций русского классического театра.

Юрий Соломин преподавал в Высшем театральном училище имени Щепкина, а в начале 1990-х был министром культуры РСФСР. Он сыграл десятки ролей в кино и театре, всесоюзную известность ему принесла роль Павла Кольцова в картине "Адъютант его превосходительства".

Смотрите прямую трансляцию 15 января в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.