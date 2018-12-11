Правозащитницу Людмилу Алексееву похоронят в Вашингтоне

Фото: портал Москва 24
Правозащитницу Людмилу Алексееву похоронят в США. Об этом сообщил ее сын, профессор Университета Индианы в Блумингтоне Михаил Алексеев.
"В Москве состоялось прощание, а похороны пройдут на кладбище церкви Сент-Джон в Вашингтоне. Там похоронены ее мама, муж и старший сын. Точную дату похорон я буду обсуждать уже в Америке, в том числе со своими детьми, а улетаю уже в субботу", – передает его слова Агентство "Москва".
Ранее Алексееву планировали кремировать на Троекуровском кладбище и захоронить прах в семейной могиле.
Прощание с Алексеевой проходило в узком кругу, присутствовали только ее близкие. До этого в Центральном доме журналиста прошла гражданская панихида, которую посетили сотни людей, в том числе президент РФ Владимир Путин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель СПЧ Михаил Федотов, председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин, президент фонда "Холокост" Алла Гербер и другие. Также на церемонию были аккредитованы около 130 средств массовой информации. Территорию вокруг дома журналиста и внутри него охраняли сотрудники ФСО, полиция и Росгвардия.
Людмила Алексеева умерла на 92-м году жизни 8 декабря. Она родилась в 1927 году и за свою жизнь стала одним из самых авторитетных представителей правозащитных кругов. В хрущевскую оттепель Алексеева оказалась в рядах советских диссидентов. Ее два раза выдвигали на Нобелевскую премию мира.
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