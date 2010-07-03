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Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон, сообщает одна из двух национальных вечерних газет-таблоидов Швеции Expressen.

По данным издания, артистка скончалась утром 9 декабря. Ей был 61 год. Певица долгие годы боролась с раком.

"С прискорбием сообщаем, что одна из наших самых крупных и любимых артисток ушла от нас", – заявила менеджер коллектива Мари Димберг.

Мари Фредрикссон получила всемирную известностью благодаря участию в группе Roxette. Всего певица выпустила восемь студийных альбомов, последний из которых – в 2013 году.

Roxette – одна из самых популярных поп-рок-групп в истории музыкальной индустрии. Шведский дуэт прославился после выхода первой композиции Neverending Love.

В 2010 году группа посетила с концертной программой Россию. Выступления прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске. Вплоть до 2016 года дуэт активно гастролировал по миру, пока Мари Фредрикссон по состоянию здоровья могла позволить себе дальние поездки и беспрерывные концерты.