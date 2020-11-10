Умер российский актер Александр Лукаш

Фото: facebook.com/teatrunikitskihvorot

На 73-м году жизни скончался советский и российский актер театра и кино Александр Лукаш, сообщается на официальной странице театра "У Никитских ворот" в Facebook.

"Ушел из жизни Александр Лукаш, актер безграничного таланта и непростой творческой судьбы. Он был настоящим интеллигентом и неординарным человеком, всегда предпочитавшим оставаться в тени, но неизменно притягивавшим к себе взгляды всех, кто встречался с ним", – говорится в сообщении.

В публикации также отмечается мастерство артиста, которому были "по плечу любые роли и жанры".

В труппе театра "У Никитских ворот" Александр Лукаш играл с 1988 года. Артист был студентом школы-студии (ВУЗ) при МХАТ. Также он был удостоен медали "За заслуги перед Отечеством" II степени.