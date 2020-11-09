Умер заслуженный артист РФ Валентин Тепляков

Заслуженный артист РФ, режиссер, педагог Валентин Тепляков скончался от коронавируса на 70-м году жизни, сообщили на официальном сайте ГИТИСа.
"Он ушел внезапно, став еще одной жертвой охватившей планету пандемии. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Валентина Васильевича. Его имя навсегда останется в истории ГИТИСа", – заявили в институте.
Тепляков преподавал в Российском институте театрального искусства более 30 лет. На протяжении 20 лет он возглавлял актерский факультет. В ГИТИСе отметили, что Тепляков выпустил три поколения своей мастерской.
В последние годы он руководил обучением актеров в Институте театрального искусства имени Кобзона. При нем в 1990-е и в начале 2000-х годов также были открыты филиалы ГИТИСа в разных городах России.
"Тепляков многое делал для объединения театрального пространства, став инициатором фестиваля театральных школ стран БРИКС", – говорится в заявлении.
В 1973 году Тепляков окончил Щепкинское училище. Через год он создал Молодежный театр-студию на базе Кабардино-балкарского государственного университета.
С 1985 по 1989 год Тепляков был главным режиссером и директором Государственного русского драматического театра в Нальчике. Во время работы деканом актерского факультета ГИТИСа он осуществлял педагогическую деятельность. В частности, Тепляков работал и преподавал в Аргентине, Индии, Уругвае, Чили, Дании, Бразилии и Португалии.
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