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Общество

10 октября, 22:08

Умерла заслуженная артистка РСФСР Надежда Каратаева

утраты культура общество

Фото: кадр из телефильма "Гнездо глухаря" (1987), реж. Валентин Плучек, Василий Чириков

На 96-м году жизни в Москве скончалась заслуженная артистка РСФСР Надежда Каратаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского академического театра сатиры

Каратаева родилась 25 января 1924 года. В 1950 году была принята в труппу Московского академического театра сатиры. Известна по ролям спектаклях "Квадратура круга", "Смейтесь, паяцы", "У времени в плену", "Родненькие мои", "Ревизор" и других. Также исполняла роли в кинолетах "Личное счастье", "Время собирать камни", "А вы ему кто?", сериалах "Спальный район", "Сделано в СССР".

Исполняла роль Фрекен Бок в спектакле "Малыш и Карлсон, который живет на крыше".

Дуэт Каратаевой и ее супруга Анатолия Папанова в спектакле "Гнездо глухаря" по пьесе Виктора Розова вошел в историю отечественного театра.

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