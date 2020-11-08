Писателя-сатирика Жванецкого похоронят в столице 9 ноября

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Похороны писателя Михаила Жванецкого будут в понедельник, 9 ноября. Планируется, что церемония прощания будет закрытой для поклонников, заявил ТАСС представитель артиста Олег Сташкевич.

"Прощание с Михаилом Михайловичем состоится завтра, 9 ноября, церемония будет закрытой для поклонников, присутствовать будут самые близкие", – сообщил Сташкевич. По словам представителя сатирика, после церемонии похорон огласят место.

Михаил Жванецкий умер 6 ноября в возрасте 86 лет. В октябре этого года он заявил, что прекращает публичные выступления из-за возраста. Кроме того, писатель жаловался на плохое самочувствие.

В 1988 году Жванецкий создал Московский театр миниатюр и стал его бессменным художественным руководителем.