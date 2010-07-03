Умер режиссер Владимир Двинский

Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщила его дочь Анна на своей странице в Facebook.
"<...> вечером, 5 июля, не стало моего папы. По поводу прощания в Израиле, а потом в Москве, сообщу дополнительно", – написала Двинская.
Союз кинематографистов России выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера, передает издание "Аргументы и факты".
"Просто – хороший, добрый человек. Светлая память", – написал режиссер Виталий Манский на официальном сайте организации.
Двинский был одним из руководителей Союза Кинематографистов перестроечной поры, а также членом Российской академии кинематографических искусств "Ника" и председателем правления Московского еврейского культурно-просветительного общества (МЕКПО).
Он окончил ВГИК и работал режиссером документального кино на студиях Беларусьфильм и Центрнаучфильм. Снял более 50 научно-популярных и документальных фильмов, удостоенных призов отечественных и зарубежных кинофестивалей.
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